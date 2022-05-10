طقس الإسماعيلية: لطيف صباحا مائل للبرودة ليلا

شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء، طقسًا لطيفًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، مائلًا للبرودة ليلاً بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية والبيانات الرسمية الصادرة عنها.

وانخفضت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظة الإسماعيلية 5 درجات مئوية لتسجل 29 درجة، مقارنة بالارتفاع الذي شهدته المحافظة على مدار الأيام الثلاث الماضية في أول أسبوع عمل بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

الأرصاد: ارتفاع الحرارة على جنوب الصعيد

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، إن درجات الحرارة تنخفض اليوم الثلاثاء عن أمس، لتسود أجواء حارة على القاهرة والوجه البحري، معتدله على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما تنشط الرياح قليلا على مناطق من شمال الصعيد وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، خاصة المناطق القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

الأرصاد: طقس حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً

وقالت الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الثلاثاء يكون حار جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة مائية صباحية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظهور شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، وبعض المحافظات الأخرى في الوجه البحري والسواحل الشمالية.

واستمرت الرياح الترابية في محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي مع تحذير هيئة الأرصاد باستمرار هذه الحالة حتى نهاية الأسبوع.