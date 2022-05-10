«شركات السياحة»: غدا آخر موعد لعودة المعتمرين من السعودية

قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، وعضو الجمعية العمومية للغرفة، إن غدًا الأربعاء هو آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من المملكة العربية السعودية، بعد أداء عمرة رمضان، لافتًا إلى أن نحو 20 ألف مواطن مصري أدوا العمرة عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة خلال شهر الصوم، بخلاف آلاف المواطنين الآخرين الذين سافروا لأداء العمرة بطرق غير مباشرة، يجري تنظيمها بواسطة السماسرة والوسطاء.

موسم العمرة اقتصر على 3 أشهر

وأضاف «الغمري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة حددت عدد المعتمرين المصريين لهذا العام بـ60 ألف معتمر، جرى تقسيمهم على 3 أشهر (رجب وشعبان ورمضان) بواقع 20 ألف لكل شهر، مشيرًا إلى أن عدد شركات السياحة التي نظمت برامج العمرة بلغت 1883 شركة، كان حصة كل شركة سياحة منها 15 تأشيرة عمرة بكل شهر من الأشهر الثلاثة.

أسعار برامج العمرة كانت الأعلى هذا العام

وأشار إلى أن موسم العمرة المنقضي شهد ظاهرتين حدثتا للمرة الأولى، أحدهما هو أن أسعار رحلات العمرة كانت الأعلى تاريخيًا، كما أن عدد تأشيرات العمرة التي تم تخصيصها للمعتمرين المصريين كانت الأقل، موضحًا أن جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى الظروف الإقتصادية كانت من أهم الأسباب التي أدت لتراجع أعداد تأشيرات العمرة هذا العام.

وكان ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن تنظيم السماسرة والوسطاء رحلات عمرة لأكثر من 150 ألف مواطن بعيدًا عن البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، بالمخالفة للقانون المصري الذي قصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة من خلال البوابة، تسبب في خسارة الموازنة العامة للدولة لأكثر من 500 مليون جنيه قيمة رسوم البوابة عن تلك الرحلات، فضلًا عن عشرات الملايين الأخرى حصيلة مصلحة الضرائب حال تنظيم تلك الرحلات من خلال شركات السياحة.