الأكاديمية الأمريكية: 13 مليون طفل أصيبوا بكورونا في الولايات المتحدة

كشف تقرير صادر عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال، أن حصيلة اصابات فيروس كورونا بين الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، بلغت 13 مليون طفل منذ ظهور المرض وحتى الآن، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية « شينخوا».

وذكر التقرير الأمريكي، أنّ نتائج الاختبار الخاصة بفيروس كورونا المستجد التي جرت على الأطفال، أظهرت أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت أكثر من 13 مليون طفل منذ ظهور الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل عامين.

62 ألف إصابة في أسبوع

وأوضح التقرير، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 62 ألف حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، وتحديداً في 5 مايو الماضي، لافتاً إلى أن هذا الرقم يشكل زيادة قدرها 69% إذا تم مقارنتها بالأسبوعين الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن هذه تعد الزيادة الأسبوعية الرابعة على التوالي في عدد الإصابات بين الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أنه تم تسجيل نحو 186 ألف حالة إصابة بالفيروس بين الأطفال في الأسابيع الأربعة الماضية، بينما تم تسجيل نحو 5.2 مليون حالة إصابة بين الأطفال في عام 2022.

معالجة الآثار طويلة المدى

وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، صاحبة التقرير والاحصاء الصادر، إن هناك ضرورة ملحة لجمع المزيد من البيانات المتعلقة بعمرالأطفال، من أجل تقييم شدة المرض المرتبط بالمتغيرات الجديدة، إلى جانب آثاره المحتملة على الأطفال على المدى البعيد.

وأضافت الأكاديمية، أنّ من الضروري إدراك وجود آثار فورية لفيروس كورونا المستجد على صحة الأطفال، لكن في الوقت نفسه من المهم والضروري الأهم تحديد ومعالجة الآثار طويلة المدى على الصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية لهذا الجيل من الأطفال والشباب.

وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية من عودة ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد رفض قيود التباعد الاجتماعي، وحذرت منظة الصحة العالمية من تراجع عدد كبير من دول العالم في إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد الأمر الذي انعكس على انخفاض حالات الإصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة.