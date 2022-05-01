«جولدمان ساكس» يتوقع ارتفاع الذهب لـ2500 دولار بنهاية 2022

توقع خبراء بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس، الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له، ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى 2500 دولار بحلول نهاية العام الحالي 2022، وسط تفاؤل بأن يحقق المعدن الأصفر هدفه، بعد الارتفاع الذي شهدف في فبراير.

مخاطر الركود العالمي

وفي أغسطس 2020، استقرت أسعار الذهب عند 2067 دولارًا، حيث أشار بنك جولدمان ساكس، إلى أنّ مخاطر الركود جعلت امتلاك السبائك أكثر إقناعًا، وأضاف في مذكرة بحثية: «يرى الاقتصاديون فرصة بنسبة تتراوح بين 20% إلى 35% لحدوث ركود في الولايات المتحدة خلال العام المقبل».

أسعار الذهب بعد التضخم العالمي

وبلغ المعدن الأصفر ذروته في 8 مارس الماضي، حيث استقر الذهب عند 2049.30 دولارًا، وأوضح بنك جولدمان ساكس، أنّ طلب المستهلكين سيساعد في دعم سعر الذهب، متابعا: «مع التضخم المصحوب بالركود (التضخم المرتفع المصحوب بتوقف النمو الاقتصادي) الذي ينتقل من خطر محتمل إلى واقع، يتجه المستهلكون على مستوى العالم إلى الذهب من أجل حماية القيمة الحقيقية لثروتهم».

ويشير الاقتصاديون إلى أنّ التراجع يأتي بعد أن شهد الدولار الأمريكي انتعاشًا متواضعًا مقارنة بمنافسيه الرئيسيين.

انتعاش بورصة وول ستريت

وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في 20 عاما يوم الخميس، بعد أن انتعشت بورصة وول ستريت وارتفعت الأسهم الأوروبية، وسجل اليورو أدنى مستوى له في خمس سنوات مقابل الدولار عند 1.04695 دولار قبل تقليص الخسائر.

البنك المركزي الأوروبي

وأثار هذا الانخفاض مخاوف، من أنّ البنك المركزي الأوروبي قد يرى العملة الموحدة تصل إلى مستوى التكافؤ مع الدولار للمرة الأولى منذ عقدين.

يذكر أنّ دول العالم شهدت تضخما في الأسعار عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر الماضية.