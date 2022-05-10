«جنب الشباك بـ15 دولار».. أسعار وخطوات حجز مقعد مفضل من مصر للطيران

يفضل البعض الجلوس على مقعد بعينه داخل الطائرة، وخاصة الذين يقطعون مسافات طويلة كونهم يجدون راحتهم في هذا المقعد كأن يفضل سواء أن يجلس بجوار النافذة، أو تفضل مقعد الممر، أو ترغب في مساحة إضافية للأقدام، ولهذا أتاحت مصر للطيران الراعي الرسمي لطيران جمهورية مصر العربية، إمكانية حجز المقاعد على أن تقدم تلك الخدمة مقابل دفع رسوم.

ووفقا لـ مصر للطيران، فإن الشركة تمنح ضيوفها خدمة اختيار المقاعد المسبق على رحلاتها سواء مجانا أو برسوم إضافية على الرحلات الدولية، وذلك عند إجراء الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيقات مصر للطيران، أو من خلال مركز الاتصالات ووكلاء السياحة المعتمدين.

وأوضحت، أنه لتحديد القعد المفضل، قم باستعراض الحجز الخاص بك ثم حدد المقعد المطلوب وقم باستكمال عملية الدفع، مشيرة إلى أنه يتوجب إنهاء إجراءات السفر عبر الموقع، وتأكد من اصطحاب الإيصال أثناء الحضور وبطاقة الصعود إلى الطائرة ومرجع الحجز الخاص بك إلى المطار.

الشروط الواجب توافرها لحجز مقعد مفضل

وأشارت مصر للطيران، إلى أنه يمكن اختيار المقعد المفضل على رحلات مصر للطيران الدولية، أثناء الحجز أو بعده، ويمكن اختيار المقاعد مجانًا في الحالات التالية:

- السفر على الدرجة السياحية بأسعار الفئة السياحية المرنة.

- السفر على درجة رجال الأعمال.

- أعضاء برنامج المسافر الدائم Platinum Frequent Flyer.

- أثناء إجراءات إنهاء السفر .

رسوم اختيار المقعد للصفوف الأولى

- في حال السفر لـ بانكوك، جوانزو، جوهانسبرج، نيويورك، بكين، طوكيو، تورنتو، هونج كونج ، واشنطن، هانجزو مقابل 75 دولارا أمريكيا.

- وفي حال السفر لكل من بروكسل، فرانكفورت، برلين، ميونخ، أمستردام، جنيف، مومباي، لندن، مدريد، برشلونة، باريس، دبي، يدفع مقابل حجز مقعد مفضل 40 دولارا أمريكيا.

- أما في حال السفر لـ أبو ظبي، الشارقة، البحرين، تونس، الدار البيضاء، الجزائر، الكويت، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الدمام، إسطنبول، أثينا، لارنكا، كوبنهاجن، ميلان، روما، موسكو، فيينا، بودابست، مقابل 35 دولار أمريكي.

- وعن السفر لـ أبوجا، أكرا، دار الإسلام، عنتيبي، لاجوس، نيروبي، أديس أبابا، جوبا، زورق، الخرطوم، كيجالي، عبدان، دوالا، أبها، القصيم، عمان، بيروت، مسقط ، نجامينا، أسمرة، بغداد، أربيل مقابل 25 دولار أمريكي.

رسوم اختيار مقعد بخلاف الصفوف الأولى

- مقعد مخرج الطوارئ على 789/773/333، مقابل 40 دولارا أمريكيا.

- مقعد مخرج الطوارئ على الطرازات الأخرى 25 دولارا أمريكيا.

- مقعد الممر مقابل 20 دولارا أمريكيا.

- مقعد النافذة مقابل 15 دولارا أمريكيا.

- مقاعد أخرى مقابل 10 دولارات أمريكية.

يذكر أن مصر للطيران تحتفظ بحقها في تغيير المقعد المدفوع مسبقا قبل وبعد الصعود على متن الطائرة لأسباب تتعلق بالسلامة وغيرها، فضلا عن أن الرسوم المعلنة قابلة للتغيير دون إعلان مسبق.