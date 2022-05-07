«مصر للطيران» تحتفل مع الركاب بعيدها الـ90 في المطارات والطائرات «صور»

احتفلت شركة مصر للطيران، اليوم، مع عملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية المغادرة اليوم من مطار القاهرة الدولي والعديد من المطارات التي تسيِّر الشركة رحلات منها، بالعيد الـ90 من خلال تقديم هدايا ومواد دعائية وتذاكر سفر مجانية ومخفضة ووزن إضافي وأميال مجانية ببرنامج المسافر الدائم.

وشاركت مصر للطيران عملاءها المسافرين على متن الرحلات الدولية صباح اليوم من مطار القاهرة الدولي، مظاهر الاحتفال حيث تم التقاط عدد من الصور التذكارية للمسافرين داخل الصالات وفي استراحات مصر للطيران وعلى متن الطائرات، ومنح بعضهم هدايا تذكارية كون مصر للطيران هي شركة الطيران الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا التي تصل إلى هذا التاريخ العريق.

تذاكر مجانية

كما حرصت «مصر للطيران» على الاحتفال بهذا الحدث المهم مع عملائها حول العالم من خلال توزيع العديد من تذاكر السفر المجانية ومنح أميال سفر مجانية ببرنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus وكذلك تعلية لدرجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال للعديد من عملائها حول العالم، وكذلك أطلقت الشركة مسابقة لعملائها على وسائل التواصل الاجتماعي للفوز بتذاكر سفر مجانية إلى الوجهات السياحية داخل مصر تشجعيا لحركة السياحة الوافدة إلى مصر.

الشركة تفاجئ عملاءها

كما فاجأت الشركة عملاءها بعدد من مكاتبها الداخلية في مصر من خلال منح العملاء الذين حجزوا تذاكرهم من خلال المكاتب في ساعات معينة تخفيضات فورية على تذاكرهم، وتم التقاط الصور التذكارية معهم بتلك المناسبة.

ونظمت مصر للطيران حملة دعائية احتفالا بالعيد الـ90 عبر صفحات الشركة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى متن الطائرات حيث تم وضع شعار الـ90 على غطاء رأس المقعد headrest على جميع طائرات الشركة خلال شهر مايو، فضلاً عن مشاركة الركاب الحدث عبر النداء الصوتي للضيافة الجوية، بالإضافة إلى توزيع هدية رمزية عبارة عملة معدنية من فئة 1 جنيه عليها شعار حورس و90 عاما وذلك على الرحلات المغادرة من مطار القاهرة اليوم خلال تقديم الوجبات على متن الطائرات.

ومن جانبه، هنأ الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمصر للطيران، العاملين بمقر الشركة وبجميع المكاتب والمحطات الخارجية بعيد الشركة الوطنية، وأشاد بدورهم المشرف والمؤثر في الارتقاء بالشركة على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن شركة مصر للطيران لها الريادة فى القارة الأفريقية منذ القدم فهي أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وساهمت الشركة بقوة في خدمة الجهود القومية وتوجهات الدولة لرفعة شأن مصر وإعلاء رايتها وتحقيق طموحات أبنائها فاستحقت لقب الشركة الوطنية.

أبو العينين: أبناء الشركة يسيرون على نهج الرواد الأوائل

وأضاف أبو العينين إن أبناء الشركة يسيرون على نفس نهج الرواد الأوائل من جهد كبير للمحافظة على المكانة المتميزة والعالمية التي وصلت إليها مصر للطيران والتي تليق باسم مصر ومكانتها بين دول العالم المختلفة، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الصناعة إلا أن الشركة مستمرة فى استراتيجية التطوير والتحديث وزيادة الأسطول الجوي، وتوسعة شبكة الخطوط وزيادة عدد النقاط التي تصل إليها الشركة وفتح أسواق جديدة لجذب مزيد من العملاء، وخاصة إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن النقاط التي تساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات المصرية، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وتعزيز التعاون المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.