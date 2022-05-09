الوكالة الأوروبية تجدد اعتماد أجهزة «السيميليتور» بأكاديمية مصر للطيران

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران «EASA» لأجهزة الطيران التمثيلي «السيميليتور» بالأكاديمية من الطرازات التالية لطائرات إيرباص «A220/300- A320/200- A330/200 A340/300».

تجديد اعتماد جهاز الطيران التمثيلي للعام الـ21 على التوالي

جدير بالذكر أن جهاز الطيران التمثيلي من طراز A320-200 يتم تجديد اعتماده من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران للعام الحادي والعشرين على التوالي، أما بالنسبة لجهاز الطيران التمثيلي من طراز A220-300 فهو أحدث الأجهزة المنضمة للأكاديمية والوحيد من نوعه في الشرق الأوسط.

توافق أجهزة الطيران التمثيلي مع أحدث التشريعات المحلية والدولية

ومن ناحية أخرى، تعاقدت الأكاديمية على تحديث جهاز الطيران التمثيلي من طـراز A330/200 بإضافة خاصية الـ Full Stall, Icing & UPRT ليتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلي وتدريب الطيارين، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في أغسطس المقبل، حيث تكون بذلك جميع أجهزة الطيران التمثيلي بأكاديمية مصر للطيران للتدريب متوافقة مع أحدث التشريعات المحلية والدولية.