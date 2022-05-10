مارثا محروس: الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أصعب من درجة الدكتوراة

انتقدت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صعوبة حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وقالت مارثا، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب: «بطاقة الخدمات المتكاملة بقت أصعب من الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراة»

صعوبة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

وأضافت محروس في عرضها لطلب الإحاطة المقدم منها حول سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وطلبات إحاطة وسؤال عن صعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، أن البطاقة عبارة عن فيزا خصصتها الدولة لـ13 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة لمنحهم امتيازات تسهل أعمالهم وتلبي احتياجاتهم.

وأوضحت نائبة التنسيقية، أن المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، كي يتمكن من التسجيل يمر بإجراءات عديدة بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي للحصول على تصاريح وموافقات ويعاني الأمرين بل ويدفع مرة 500 جنيه وأخرى 300 جنية وكأنه مزاد يتفاوت يتفاوت مع طالب التسجيل.

تحديد مدة زمنية لاستخراج البطاقات للمعاقين

وأشارت وكيل لجنة الاتصالات عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه لا يجوز أن نمنح امتيازًا لذوي الاحتياجات الخاصة تكريما لهم، ثم نصعبها أثناء التطبيق، موضحة نعلم أن هناك مجهودا مبذولا ولكن المعاق ليس له ذنب للوقوع بين راحتي وزارة التضامن والصحة في وقت نبدأ فيه نخطو الخطوات الأولى في محو الأمية التكنولوجية.

وطالبت بتشكيل لجنة لوضع نظام يقضي على البيروقراطية بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية لاستخراج البطاقات للمعاقين لأنه ليس من المقبول أن يحصل 800 ألف معاق البطاقات من عدد 13 مليون.