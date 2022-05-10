توقعات باستمرار تراجع أسعار حديد التسليح بسببب انخفاض الخامات

توقع المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات استمرار تراجع أسعار الحديد في السوق المحلية، بالتزامن مع الانخفاضات الكبيرة في أسعار مدخلات الإنتاج، بداية من خام الحديد والخردة وحتى البيليت.

وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية لـ«الوطن» إنَّ الفترة الأسبوعين الماضيين شهدا تراجعات في أسعار الخامات، ما سينعكس تلقائيا على المنتجين في مصر، إذ أنَّ النسبة الأكبر من مدخلات إنتاج صناعة الحديد والصلب تأتي عبر الاستيراد، مشيرًا إلى أنَّ المصانع بدأت بالفعل في الاستجابة للانخفاضات العالمية في أسعار الخامات.

انخفاض طن حديد عز

وكانت شركة حديد عز أعلنت خفض سعر طن حديد التسليح بقيمة 830 جنيهًا في الطن لتسليمات شهر مايو، ليصبح السعر 19.170 جنيه تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعد أول إعلان لخفض الأسعار بعد شهرين من الزيادات غير المسبوقة في الأسعار، التي دفعت الطن لتجاوز حاجز الـ20 ألف جنيه لأول مرة في تاريخه.

وكانت أسعار مدخلات الإنتاج شهدت تراجعات جماعية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث بلغت أسعار الخردة 535 دولارًا للطن، في تعاملات أول أسبوع من الشهر الجاري، لتتراجع بأكثر من 100 دولار في الطن، إذ هبطت من مستويات 620 دولارًا في منتصف أبريل، ونحو 653 دولارًا في تعاملات 22 أبريل، ثم 550 دولارًا للطن في الأسبوع الأخير من أبريل.

هبوط جماعي لأسعار الخامات

في الوقت ذاته استمرت أسعار خام الحديد في التراجع، إذ سجلت 139 دولارًا للطن، مقارنة بـ 146 دولار في الأسبوع الأخيرة من الشهر الماضي، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل، وحوالي 154 دولار في تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل، أما أسعار مربعات الصلب «البيلت» فقد تراوحت بين 680 إلى 730 دولارًا للطن.

وسجلت أسعار البيليت التراجع الأكبر في الأيام الأخيرة من أبريل، إذ شهدت انهيارا سعريًا، بعد رحلة صعود جنونية استمرت أكثر من شهر ونصف، وبلغ الانخفاض في سعر البيليت التركي نحو 40 دولارًا في تعاملات 29 أبريل، مقارنة بأسعار 22 أبريل، بعد تراجع سابق بقيمة 130 دولارًا، ليسجل طن البيليت التركي 720 دولارًا، مقارنة بما يتراوح بين 760 دولارًا و770 دولارًا، هبوطا مما يتراوح بين 880 إلى 900 دولار للطن.

وسجلت أسعار حديد التسليح ما بين 880 – 900 دولار، مقارنة بـ920 دولارًا في تعاملات 22 أبريل، و965 دولارًا في تعاملات منتصف الشهر، في الوقت الذي استقرت فيه أسعار لفائف الأسلاك عند مستويات الأسبوع الماضي، بعدما تراجعت بنحو 70 دولارًا، مسجلة 980 دولارًا مقارنة بـ1050 دولارًا.