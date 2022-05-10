«التعليم العالي» تدشن المؤتمر الأفريقي من أجل التنمية المستدامة بحضور رؤساء الجامعات

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار التابعة لليونسكو من خلال لجنتها الفرعية لأفريقيا (IOCAFRICA) والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، اليوم بمشاركة عدد من سفراء الدول الإفريقية والعربية.

جاء بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالدعبدالغفار والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور ياسر حجازي نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة «المؤتمر الأفريقي المعني بتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة» بإطلاق عقد الأمم المتحدة للمحيطات في أفريقيا 2030.

المؤتمر يناقش الوضع الحالي والتحديات والفرص بحضور خبراء أفريقيين

يهدف المؤتمر إلى تحفيز الجهود المبذولة على نطاق القارة الإفريقية في مجال التطوير الجوهري وتنفيذ الإجراءات العقدية بجانب تحفيز الشراكات بين مختلف مجتمعات أصحاب المصلحة في المحيطات في القارة الإفريقية والشروع أيضًا في تصميم مشترك لحلول علوم المحيطات التحويلية لتحديات عقد المحيط، لتحقيق فوائد طويلة الأمد للمجتمع الأفريقي.

وناقش المؤتمر دور البحار والمحيطات الأفريقية (2015-2025) مصادر الطاقة واستخراجها من خلال توفير الزخم لتطوير علوم المحيطات والتكنولوجيا والابتكار الضروريين لتسخير الاقتصاد الأزرق المستدام في إفريقيا على النحو المبين في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 تحت عنوان «أفريقيا التي نريد» والاستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة (2050 AIM Strategy).

تمهيد الطريق لمؤتمر تغير المناخ

ويعد الهدف الرئيسي للمؤتمر أيضًا تمهيد الطريق لمؤتمر تغير المناخ (COP27) من خلال تحقيق حلول للتحديات الرئيسية للمحيطات والدفع نحو اتخاذ إجراءات للحد من التغيرات المناخية الجريئة لأفريقيا وبقية العالم من خلال فهم وتقييم الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تلك الآثار، بالإضافة الى التلوث البحري والتغلب عليه حماية واستعادة النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي.