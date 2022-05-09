انطلاق امتحانات الجامعات 2022 نهاية الشهر الجاري بالكليات ذات الكثافة العالية

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022؛ تنفيذا لتوصيات توجيهات الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مضيفة أن سيتم تطبيق كافة الضوابط التي تم إقرارها فيما يتعلق بفيروس كورونا بامتحانات الجامعات 2022، أبرزها التأكيد على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الامتحانات.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه نظم وطرق تنفيذ الامتحانات يكون وفقًا للوائح والقواعد المنظمة للعمل لكل كلية، وأن هناك عددًا من الكليات ذات الكثافات العالية ستبدأ امتحانات التيرم الثاني نهاية الشهر الجاري؛ تحقيقًا للتباعد الاجتماعي بين الفرق الدراسية.

امتحانات الجامعات 2022

وأوضحت أن هناك توجيهات على أن تكون امتحانات الجامعات 2022، من المناهج الدراسية وأن لا تخرج عن المنهج الدراسي وأن تكون متنوعة وفي قدرات الطالب المتوسط، مع مراعاة ضرورة التوسع في امتحانات البابل شيت «الاختبارات الموضوعية»، وكذلك السرعة في تصحيح الأوراق و أن يكون تصحيحها أولا بأول و السرعة مع إعلان النتائج، مؤكدًا أن الجامعات ملتزمة بقرارات منع دخول غير المطعمين إلى لجان الامتحانات.

امتحانات الجامعات 2022: التوسع من الاختبارات الموضوعية

وأعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لمختلف الفرق الدراسية والشعب نهاية الشهر الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات في تطبيق التباعد الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة حصول الطالب على لقاح كورونا «كوفيد 19» كشرط أساسي لدخول الامتحانات.