وظائف بشركات صينية في ملتقى للتوظيف بجامعة قناة السويس.. لخريجي 7 كليات

أعلن معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، عن تنظيم ملتقي توظيفي في الشركات الصينية العاملة في مصر، وتوفير وظائف عديدة، إذ دعا عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، جميع خريجي وطلاب كليات التجارة والزراعة والهندسة والطب البيطري، وكليتي الألسن والآداب قسم اللغة الصينية والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لحضور الملتقي.

وظائف بشركات صينية

قال البيان الرسمي الصادر عن معهد كونفوشيوس، إن الملتقى هو الثالث من نوعه، ويوفر وظائف لطلبة جامعة قناة السويس وطلاب الجامعات الأخرى، في الشركات الصينية الاستثمارية العاملة داخل مصر.

وأضاف البيان، أن الملتقى يشارك فيه 23 شركة صينية عاملة في مصر، تمثل مختلف القطاعات الصناعية بخليج السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

موعد الملتقى التوظيفي

أشار المعهد، إلى أن الملتقى يتيح وظائف للعمل والتدريب للطلاب والخريجين في تخصصات الترجمة والتجارة والهندسة والزراعة والطب البيطري، بمشاركة وتعاون مع الغرفة التجارية المصرية الصينية.

ذكر البيان، أن الملتقى التوظيفي، يأتي فى إطار دور المعهد المجتمعي لخدمة التنمية بإقليم قناة السويس، ويقام غدا الثلاثاء، بداية من الساعة 9 صباحًا، حتى 3 عصرًا.

رئيس جامعة القناة: تعيين دفعات سابقة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن عدد من الطلاب وخريجي الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، تلقو عروض وظائف بالفعل في بعض الشركات الصينية.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الطلاب أجروا الاختبارات والمقابلات الشخصية، وهم طلبة في الفرقة الرابعة، مشيرا إلى أن الشركات تعمل في مجال تصنيع الكابلات الضوئية، ولها مقر بالعين السخنة في محافظة السويس.