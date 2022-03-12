خبير سياحي: العين السخنة ستصبح قبلة السياحة العالمية بفضل جهود الرئيس

أكد جاسر بهجت، خبير سياحي، أن افتتاح الفنادق الكبرى بمنطقة العين السخنة سيزيد من جمال المدينة، ويلفت أنظار الشركات السياحية المصرية وكبار منظمي الرحلات في العالم إلى ما تتمتع به منطقة السخنة من إمكانيات سياحية متميزة والتي تجعلها ضمن أفضل المناطق السياحية الواعدة بمصر، مشيراً إلى أن موقع العين السخنة الجغرافي، يوفر لرواده تجربة فريدة وغير مسبوقة من الحياة.

بهجت: «العين السخنة» منطقة سياحية شديدة التميز بجمالها الطبيعي

وأضاف بهجت، خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح فندق بالعين السخنة، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار و حسام الشاعر، أن «العين السخنة» منطقة سياحية شديدة التميز بجمالها الطبيعي وعيونها الكبريتية ورمالها البيضاء على ساحل خليج السويس في البحر الأحمر، وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة للشباب، فضلًا عن الآلاف من فرص العمل غير المباشرة، بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين بالاستثمار في المدن الجديدة ، وفي مقدمتها العين السخنة، ومدن الجيل الرابع.

نهدف لجذب السياحة الدولية لأول مرة إلى منطقة العين السخنة

وتابع: نهدف خلال الفترة المقبلة لجذب السياحة الدولية لأول مرة إلى منطقة العين السخنة الغائبة عن خريطة السياحة الدولية بمصر رغم ما تتمتع به من إمكانيات سياحية فريدة ومتميزة، متمنيا سرعة تدفق السياحة الدولية في أقرب وقت، بفضل إمكانياتها الساحرة وقربها من القاهرة، بالإضافة إلى ما تتمتع به مصر حاليا من أمن واستقرار، وهذا بخلاف شبكة الطرق القومية، التي دشنتها الدولة مؤخراً بقيادة الرئيس السيسي، لربط المدن الجديدة بالقاهرة والمحافظات.

العناني: ندعم كل جهد يضيف لجذب السياحة الدولية خاصة «العين السخنة»

كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أشاد بالمستوى المتميز للفندق والذي يعد إضافة لإمكانيات منطقة «العين السخنة» السياحية، مؤكدا دعم الدولة المصرية ومساندتها لكل جهد يضيف لجذب السياحة الدولية، خاصة إلى المناطق الواعدة سياحيا وعلى رأسها «العين السخنة» نظراً لما تتمتع به المنطقة، من عناصر جذب متنوعة تجعلها قبلة جديدة للسائحين ضمن المقاصد المتميزة بمصر.