«الأعلى للجامعات» يناقش استعدادات امتحانات التيرم الثاني الأسبوع المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع الدوري للمجلس في الثلث الأخير من الشهر الجاري بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات المختلفة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بمصير العملية التعليمية في الجامعات.

كما يناقش المجلس الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء بمنع دخول غير المطعمين إلى امتحانات الجامعات.

الأعلى للجامعات

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن هناك عددا من الجامعات الخاصة بدأت في الإعلان عن فتح باب التسجيل المبكر للالتحاق بمختلف الكليات وأداء الاختبارات الخاصة باللغة.

يشترط تحقيق الحد الأدنى المطلوب للالتحاق بالكلية ولفتت إلى أن الالتحاق بالكليات المختلفة يكون بعد التقدم لموقع تنسيق القبول للجامعات، وكذلك تحقيق الحد الأدنى المطلوب للالتحاق بالكلية، لافتة إلى أن القبول والالتحاق بالكليات يكون وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، منوهة بأن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

الجامعات الخاصة

وبشأن تنسيق الجامعات الخاصة، قالت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المجلس الأعلى سيكشف خلال الفترة المقبلة عن الحدود الدنيا للالتحاق بمختلف الجامعات الخاصة، لافتة إلى أن هناك عددا من المقترحات يتم مناقشتها من قبل مجلس شئون التعليم والطلاب بالمجلس يتم مناقشتها للبت فيها خلال الفترة المقبلة من قبل الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أن تنسيق 2022 سيشهد إضافة عدد من الكليات الجديدة بمختلف الجامعات لتنسيق القبول 2022، بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل محلياً ودوليا.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس من المقرر أن ينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لإقرار الحد الأدنى، لافتا إلى أن أعمال التسجيل تتم حالياً وفقاً للحدود الدنيا التي تم الكشف عنها العام الماضي، مؤكداً أنه جرى التأكيد على الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن ناحية أخرى، تواصل الجامعات استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.