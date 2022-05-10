وزير التعليم العالي ومحافظ الدقهلية يستعرضان ملامح النهوض بالتعليم والصحة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس الإثنين، عقب ختام جولة الوزير بعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الدقهلية.

لتقفد عدد من المنشآت الصحية، في إطار متابعة سير العمل بتلك المنشآت والاطمئنان على توافر الخدمات الطبية وتقديمها للمرضى.

تناول الوزير، في كلمته، الجهود المبذولة للنهوض بمنظومتي التعليم العالي والصحة بمحافظة الدقهلية، لتكون وجهة مهمة للتعليم والعلاج لأهالي الدقهلية والمحافظات المجاورة، مؤكدًا أن المحافظة تضم العديد من المستشفيات الجامعية، والتابعة لوزارة الصحة، والتي توفر خدماتها في مختلف التخصصات.

وأكد الوزير حرصه على استمرار الجولات الميدانية للمنشآت الطبية لمتابعة سير العمل، والوقوف على الاحتياجات، وتقديم الدعم اللازم، وفقًا لخطط الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، فضلاً عن الوقوف على التحديات والعمل على حلها، في ظل اهتمام الدولة بتقديم خدمات متميزة في كل المحافظات.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن تدشين 7 نقاط إسعافية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمحافطة الدقهلية، اليوم سيحدث نقلة في الخدمات المقدمة لأهالي القرى المدرجة بالمبادرة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن خطة الوزارة لتطوير المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية تسير بخطى ثابتة، ووفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، لتسريع وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة بمحافظات الجمهورية، مشيدا بقدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في تقديم جميع الخدمات الطبية خلال التصدي لجائحة كورونا، بما في ذلك استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية للصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة»، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة، بما انعكس على تحسين صحة المواطنين.

ومن جانبه، وجه محافظ الدقهلية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لموافقته ودعمه لمشروع تطوير مستشفى بلقاس المركزي بتكلفة نحو 15 مليون جنيه، مشيدًا بالطفرة التي تشهدها محافظة الدقهلية في القطاع الصحي، والدعم الكبير المتواصل من قبل الدولة لمنظومة الصحة بالمحافظة، على مدار الـ 6 سنوات الأخيرة.