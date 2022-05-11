فرص عمل وإقامة مشروع خدمات توفرها «التنمية المحلية» للمرأة والشباب

لكل الباحثين عن فرصة عمل أو يراودهم حلم إقامة مشروع دون وجود تمويل، أكدت وزارة التنمية المحلية أن أي شاب أو امراة لديه فكرة مشروع أو يسعى لتحسين الدخل أو توفير فرصة عمل يمكنهم التوجه إلى أقرب وحدة محلية تابعين لها للحصول على التمويل اللازم لدعم وإقامة مشروعاتهم وتحويل أحلامهم إلى حقيقة على أرض الواقع من خلال صندوق التنمية المحلية الذي يدعم المشروعات الصغيرة ويساهم في القضاء على البطالة، خاصة في المناطق الشعبية والقرى والأحياء، وأشارت وزارة التنمية المحلية في تقرير، إلى أن من يرغب في تمويل مشروعه وجب عليه اتباع الخطوات التالية من أجل تنفيذ المشروع وهي..

خطوات الحصول على قرض

- على طالب القرض والتمويل الذهاب إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها وتقديم طلب.

- أن يكون لديه بطاقة رقم قومي سارية لطلب القرض

- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور

- لا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما ولا يزيد عن 55 عاما

- التشديد على توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع

- يقوم صندوق التنمية المحلية بإجراء دراسة الجدوى للمشروع مجاناً.

-يقدم الصندوق للمقترض فترة سماح لسداد الأقساط تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع.

ومن الإجراءات التي أقرتها التنمية المحلية لتوفير فرص عمل

- توفير منافذ لتسويق منتجات المشروعات من خلال منصة «أيادي مصر» خاصة المنتجات الحرفية والتراثية.

- توفير التدريب اللازم للقائمين على التعامل مع الجمهور في تقديم الخدمة وإجراءات الحصول على تمويل.

-التركيز على المناطق الأكثر احتياجا وقرى ومراكز مبادرة حياة كريمة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

- العمل على تحسين دخول الأسر وتحقيق التنمية المستدامة.

- تعزيز إنتاجية المشروعات لتوفير مزيد من فرص العمل.

- تشجيع المشروعات التي تقوم على منتجات كل منطقة وبيئة من مشروعات صناعية وزراعية.

-توفير كل التسهيلات للمواطنين من أجل خدمة أفضل وتقديم يد العون للجادين فى العمل وإقامة مشروع.