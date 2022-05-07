«التنمية المحلية»: رفع 280 ألف طن مخلفات وقمامة بالمحافظات خلال العيد

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تعاونًا وترابطًا بين غرفة عمليات الوزارة مع غرف المحافظات والمراكز وغرفة المتابعة داخل مجلس الوزراء؛ لرصد كافة أي متغيرات غير قانونية تحدث داخل أي محافظة.

نتعامل على الفور مع كافة أنواع التعديات

وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميان منة فاروق وباسم طبانة، اليوم السبت، أنه في حالة رصد أي متغيرات، تقوم الوزارة بإبلاغ رئيس الوحدة المختص، لتنفيذ عمليات الإزالة الفورية وتطبيق القانون والعقوبات على المتعدين، متابعا: «نتعامل على الفور مع كافة أنواع التعديات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية».

وأوضح أنه تم تسجيل عدد كبير من التعديات داخل بعض المحافظات خلال فترة عيد الفطر، ولكننا تعاملنا مع تلك التعديات على الفور، من خلال إزالتها وتطبيق الإجراءات القانونية عليهم.

280 ألف طن مخلفات وقمامة من المحافظات خلال العيد

ولفت إلى أن الوزارة نجحت في رفع 280 ألف طن مخلفات وقمامة من المحافظات خلال العيد: «تعاملنا خلال فترة العيد بشكل احترافي لمنع حدوث أي تكدسات للقمامة»، مشيدا بجهود العاملين في منظومة النظافة ووحدات التدخل السريع داخل كافة المحافظات.

ولفت أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وجه المحافظين صباح اليوم بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، موضحًا أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية ستكون من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً على أن يزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الأجازات.

وأوضح المتحدث باسم التنمية المحلية أنه بالنسبة لمحلات البقالة والأفران يتم استثنائها من المواعيد نظرًا لطبيعتها والاحتياج لها بجانب أيضًا محال الفاكهة والخضراوات والدواجن والصيدليات، متابعًا أنه فيما يتعلق بالمحال الموجودة في المناطق السياحية والساحلية يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق فيها وذلك بقرار من وزير التنمية المحلية .