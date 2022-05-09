التنمية المحلية تحدد عقوبة عدم التزام المحلات بالمواعيد الصيفية

شددت وزارة التنمية المحلية، على التزام كل المحافظات بمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش والمولات التجارية حسب المواعيد الصيفية مطالبة، بضرورة الانضباط في مواعيد عمل المحلات 2022 من أجل استعادة الوجه الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن عقوبة عدم الالتزام بمواعيد عمل المحلات تتمثل في الغلق المؤقت ثم الغرامة، وتصل لحد سحب الترخيص، والهدف ليس العقوبة بقدر ما هو الحفاظ على النظام والالتزام بمواعيد العمل لأن ذلك يسمح لشركات النظافةبالعمل لرفع المخلفات وإزالة أي تراكمات بالشوارع علاوة على منع التكدس والزحام وإتاحة الفرصة للوحدات المحلية للعمل بهدوء وتنظيم الحياة واستعادة الوجه الحضاري للشارع.

المواعيد الجديدة للمحلات

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن المواعيد الجديدة للمحلات خلال فصل الصيف تشمل فتح المحلات والمولات التجارية من السابعة صباحا حتى 11 مساء مع مد العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل في الإجازات والأعياد، وكل أيام الخميس والجمعة، مع وجود أنشطة تم استثناؤها من مواعيد الغلق منها البقالة والأفران والصيدليات ومحلات الخضار والفاكهة من أجل تقديم الخدمة للمواطنين في أي وقت.

مواعيد المقاهي والمطاعم

أما المواعيد الصيفية لعمل المطاعم والمقاهي والبازارات فهي تبدأ من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا، مع ضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا واستمرار حظر الشيشة في المقاهي والمطاعم للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

كما تتضمن مواعيد عمل المحلات انتظام عمل محطات الوقود وورش الخدمة العاجلة على مدار 24 ساعة من أجل تقديم خدمة عاجلة للمواطنين، بخلاف الورش والأعمال الحرفية الموجودة داخل الكتل السكنية التي تعمل يوميا من 8 صباحا حتى 7 مساء وعلى المواطنين وأصحاب المحلات تطبيق المواعيد لعدم الوقوع تحت طائلة القانون من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي ومنع أي إشغالات أو مخالفات.