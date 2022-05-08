«التنمية المحلية» توجه المحافظات بإزالة كل صور التعديات

وجَّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستمرار في إزالة كل صور التعديات عليها وفرض هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف ومتابعة وحدات الرصد المكاني وإزالة التعدي في المهد، وتابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات الشرقية والأقصر وقنا والفيوم والغربية لإزالة كل أشكال التعدي.

حملات نظافة

وتابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، في تقرير لها، جهود محافظات الجيزة والسويس وبني سويف وكفرالشيخ وأسيوط، لتكثيف حملات النظافة عقب إجازة الأعياد تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالي وراحة المواطنين، وإزالة أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال العيد.

تطوير طرق المدن والأحياء

كما تابع وزير التنمية المحلية جهود محافظات بورسعيد وأسيوط والبحيرة والغربية والمنيا والمنوفية في تنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق بالمدن والمراكز بها، التي تستهدف تسهيل حركة المشاة والمركبات وتحقيق السيولة المرورية، مشددا على الأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل وتذليل العقبات والتأكد من الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية.

صوتك مسموع تتلقى شكاوى المواطنين

من ناحية أخرى، تلقت مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، شكوى المواطنين من تراكم القمامة بشارع الشعبان المتفرع من 9 حتى شارع كريم بنونة الهضبة الوسطى بحي المقطم بالقاهرة، وتنفيذا لتكليفات وزير التنمية المحلية للقائمين على مبادرة «صوتك مسموع» تمت الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وتواصلت «صوتك مسموع» على الفور مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحي المقطم، وتم نزول حملة من الحي ورفع تراكمات القمامة وإنهاء أسباب الشكوى.