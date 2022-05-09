صندوق التنمية المحلية يمول 2337 مشروعا صغيرا بـ27 مليون جنيه

تبذل وزارة التنمية المحلية، الكثير من الجهود خلال الفترة الماضية، لتعزيز الدور الاقتصادي لصندوق التنمية المحلية في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، ورفع درجة مساهمتها في الناتج المحلي، وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وجعل قرى الريف شريكا أساسيا في التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار في البشر والحد من البطالة.

جهود صندوق التنمية المحلية

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنّ صندوق التنمية المحلية نجح منذ بداية العام المالي الحالي، في الفترة 1/7/2021 وحتى الآن، في تمويل 2337 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر، بإجمالي استثمارات أكثر من 27 مليون جنيه، منها مشاركة من المستفيدين قدرها 4,5 ملايين جنيه، ووفرت المشروعات خلالها فرص عمل مباشرة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنّ صندوق التنمية المحلية يوافق على منح نوعين من القروض وتشمل قروض قصيرة الأجل تسدد خلال عامين وقروض متوسطة الأجل، تسدد خلال 4 سنوات بفائدة تبلغ 6% سنويا تنخفض إلى 4% لمتحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية والحاصلين على قروض جديدة، لإضافة طاقة إنتاجية لمشروعاتهم بعد التزامهم بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة، موضحا أنّ الصندوق أدخل أسلوبا جديدا في آليات العمل، ساعدت على تقصير الفترة الزمنية من تاريخ تقديم طلب القرض حتى تاريخ الحصول عليه.

مشروعات ممولة للمرأة

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنّ صندوق التنمية المحلية يعزز تمكين المرأة اقتصاديا، حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من المشروعات التي مولها للمرأة خلال تلك الفترة نحو 1463 مشروعا، بنسبة بلغت نحو 67.7% من إجمالي المشروعات، مشيرا الى أنّ الصندوق يعد أحد أدوات الوزارة المهمة لدعم المرأة في المحافظات خاصة المرأة المعيلة، حيث يساعدها على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ما يدر لها دخلا ثابتا ويضمن لها حياة كريمة، وذلك بفائدة لا تتعدى 6%، إضافة الى استفادتها من الخامات الموجودة في البيئة المحلية، وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام مثل مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنّ محافظة المنيا احتلت الصدارة من حيث عدد المشروعات التى مولها الصندوق خلال الفترة المشار إليها بعدد 502 مشروعا، بإجمالي استثمارات أكثر من 4 ملايين جنيه، تليها محافظة الدقهلية بـ331 مشروع بإجمالي استثمارات 4 ملايين جنيه، ثم محافظة سوهاج بـ192 مشروعا باستثمارات 1,8 مليون جنيه، ثم بني سويف بـ185 مشروعا باستثمارات 3 ملايين جنيه، والشرقية بـ168 مشروعا باستثمارات 2,4 ملايين جنيه.

تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق الأكثر احتياجا

ووجّه اللواء محمود شعراوي، القائمين بالصندوق، بتركيز العمل لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في المناطق الأكثر احتياجا والمستهدفة بمبادرة حياة كريمة، وتعزيز إنتاجية المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أنّ ذلك ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين في تلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة بها.

منصة أيادي مصر

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنّ الوزارة وضعت البرامج اللازمة للتطوير الدائم في صندوق التنمية المحلية، لتأدية دوره المهم في النهوض بهذا القطاع من المشروعات، من خلال تنفيذ مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة بالصندوق، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد خاصة بقري حياة كريمة، فضلا عن برامج تنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها، وتوعية المستفيدين من مشروعات الصندوق بمنصة «أيادي مصر» ودورها في تسويق منتجاتهم، خاصة الحرفية والتراثية منها.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنّه جرى تبسيط الإجراءات التي يتبعها الراغبون في الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية، حيث يتجه المستفيد إلى مقر الوحدة المحلية التي يقيم فيها، وفقا لبطاقة الرقم القومي، لطلب القرض، على أن يكون انتهى من تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاما، مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، ويجري الصندوق دراسة الجدوى مجانا، ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع.