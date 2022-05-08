نائبة التنسيقية: وثائق مسلسل الاختيار كشفت الوجه الحقيقي للإخوان

قدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، العزاء للشعب المصري والقوات المسلحة في شهداء الوطن، الذين ارتقوا أمس في سيناء دفاعا عن تراب الوطن.

العادلي: العمليات الخسيسة تؤكد إفلاس الجماعات الإرهابية

وأوضحت «العادلي» أن الجماعات الإرهابية اعتادت القيام بمثل هذه العمليات الخسيسة التي تؤكد إفلاسها، لافتا إلى أنه على مدار شهر رمضان الماضي عرضت مجموعة من الوثائق خلال مسلسل الاختيار كشفت للشعب المصري الوجه الآخر للجماعة الإرهابية الذي تعارض مع الإدعاءات التي كانت تتعامل بها الجماعة على مدار سنوات لترسخ من خلالها تعرضها للظلم.

الهجوم الإرهابي على سيناء إعلان إفلاس الجماعة الإرهابية

وأشار العدلي، إلى أن الوثائق المعلنة في مسلسل الاختيار كانت كاشفة وفاضحة للوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية وكشفت أيضا عن استخدامهم للسلاح في مواجهة المدنين، واستخدام العنف كوسيلة لتحقيق أغراضهم الدنيئة التي كانت بمثابة عداوة صريحة للشعب المصري وللدولة في مرحلة البناء والتنمية.

الإخوان تحاول عرقلة بناء الدولة المصرية

وأكدت الاعدلي، أن جماعة الإخوان تحاول في كل مرحلة من مراحل البناء التي تتبناها الدولة المصرية عرقلتها بشتى الطرق، مشيرة إلى أن الأعمال الدرامية في مصر عززت من الوعي لدى الشعب المصري إلى أن اكتشف حقيقة الجماعة الإرهابية، التي فقدت رصيدها من التعاطف في الشارع المصري، بما يكشف مدى كرههم للدولة المصرية ولشعبها.