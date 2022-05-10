اليوم وغدا.. قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة في 6 محافظات

تسعى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين أوضاعه، من جميع النواحي المختلفة، كالناحية التعليمية والخدمية والصحية، حيث تتعاون وزارة الصحة والسكان مع «حياة كريمة» كثيرا من أجل إطلاق قوافل طبية في مختلف المحافظات بالجمهورية، خاصة المحافظات والقرى الحدودية، الأشد حاجة إلى التدخل.

تخصصات قوافل حياة كريمة الطبية

وأعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في بيان صادر عنها، أنه سيتم اليوم وغدا إطلاق عدد ٦ قوافل طبية في عدد من محافظات الجمهورية المختلفة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حرصا من المؤسسة والوزارة على صحة المواطنين، والاهتمام بها وتحسينها بشتى الطرق المختلفة والممكنة.

وتصم القوافل الطبية الـ6 التي تطلقها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، عددا من التخصصات الطبية المختلفة، وهي:

- قسم النساء والولادة.

- قسم خدمات تنظيم الأسرة والأطفال.

- قسم الباطنة.

- قسم الأنف والأذن.

- قسم العظام.

- قسم الجراحة.

- قسم الرمد.

- قسم الأسنان.

- قسم القلب.

- قسم الجلدية.

- قسم الأشعة.

- قسم التحاليل.

محافظات قوافل حياة كريمة الطبية

ولفتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى أن هذه القوافل الطبية سوف تنتشر في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وهم:

- محافظة الجيزة.

- محافظة أسيوط.

- محافظة البحر الأحمر.

- محافظة الوادي الجديد.

- محافظة كفر الشيخ.

- محافظة القليوبية.

خدمة طبية مجانية للمواطنين

ولفتت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إلى أن هذه القوافل الطبية المنتشرة، تعمل علة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين بدون مقابل مادي، حيث يتم الكشف على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة سالفة الذكر محانا، إلى جانب مجانية صرف العلاج المطلوب.

أما الحالات الحرجة، التي تحتاج إلى رعاية طبية مكثفة، فيتم نقلها إلى المستشفيات.