حياة كريمة تنعى شهداء سيناء: واثقون من قدرة الجيش على اقتلاع جذور الإرهاب

نعت مؤسسة حياة كريمة، شهداء الواجب من القوات المسلحة الباسلة إثر قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصبة 5 أفراد.

وأكدت المؤسسة في بيان عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دعمها الدائم وثقتها الكبيرة في قواتنا المسلحة وجهودها المضنية في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، داعية الله أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وفي نهاية البيان، أكدت على خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

تفاصيل الهجوم الإرهابي

قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة؛ ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره.