محافظ المنيا: «حياة كريمة» تشمل تركيب وصلات الصرف للمنازل

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المشروعات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها ضمن مشروعات «حياة كريمة» تشمل: إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، محطات رفع صرف صحي، شبكات انحدار ومد وتدعيم للشبكات، تركيب وصلات الصرف الصحي للمنازل بالقرى المستهدفة.

توفير الأراضي للمحطات بالتنسيق مع جهات الولاية

جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تضم إنشاء محطات للصرف الصحي الرئيسية والفرعية، ومتابعة مراحل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتوفير الأراضي لتلك المحطات بالتنسيق مع جهات الولاية والمتبرع بها من المواطنين ومتابعة مستجدات الأعمال لتحقيق المستهدف من أعمال المبادرة.

حضر الاجتماع، ممثلو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء المراكز المستهدفة، ممثلي دار الهندسة، وعدد من الجهات المعنية.

تطوير 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز

ويستهدف المشروع القومي حياة كريمة لتطوير الريف المصري، تطوير 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف توصيل كل الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين.

وقال المحافظ، خلال جولة تفقدية سابقة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات بقرى ملوي للوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أهم وأضخم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة ويجري العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات في 19 قطاعا خدميا، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وتم إدراج مركزي بني مزار وسمالوط في المرحلة الثانية للمبادرة.