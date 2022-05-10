الصحة: تخصيص 8 مليارات جنيه لتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 8 مليارات جنيه لتطويره.

زيادة عدد الأسرة بمعهد ناصر إلى 1200

وقال عبد الغفار في تعقيبه على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة إليه من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: «معهد ناصر واحد من القلاع الطبية الهامة في مصر، ووفقا للخطة التي تم اعتمادها يتم رفع عدد الأسرة من 682 سريرا إلى أكثر من 1200 سرير».

تزويد معهد ناصر بمهبط طائرات

وأشار وزير الصحة إلى أنه يتم تزويد المستشفى بمهبط طائرات، ووضع إسعاف نهري على النيل؛ لسرعة نقل المرضى لتلقي العلاج بالمدينة الطبية الجديدة المزمع إنشاؤها.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن الشكاوى من تعطل بعض الأجهزة دليل على أن العمل لا يتوقف في المستشفى، وأن الضغط عليها صعب جدا، قائلا: «القائمين على العمل فى مستشفى معهد ناصر يعلمون حاليا في ظروف صعبة».