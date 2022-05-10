إيساف وآية خفاجة يطرحان كليب «إحساس الروح».. فيديو

طرح النجم إيساف أحدث فيديو كليب له بعنوان «إحساس الروح»، وهو دويتو غنائي بمشاركة المطربة آية خفاجة، التي شاركت في مسلسل لؤلؤ، وأدت بصوتها أغانيات الفنانة نرمين الفقي التي جسدت شخصية كاميليا، المطربة المشهورة المنافسة المباشرة لـ لؤلؤ، التي قدمت دورها مي عمر بطلة المسلسل.

آية خفاجة صاحبة صوت نرمين الفقي في مسلسل لؤلؤ

أغنية إحساس الروح لـ إيساف، تقدم حالة رومانسية خاصة، عن علاقة حب تسمو بالروح وتمدها بالقوة والجمال.

الأغنية الآن على موقع يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات أحمد عرفان وألحان محمد أنيس وتوزيع أحمد أمين، وإخراج مارك سمير، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية إحساس الروح

ويقول مطلع أغنية إحساس الروح:

إحْساس الرُّوحِ لِمَا تلَاقِي الرُّوح

اللَّيّ تونسها وتطير بيها دَه جَمَال وَلَا بَعْدَه جَمَال

أَنَا رِزْقِي كَبِير مليان بِالْخَيْر

إِنَّك هتعوضني عَن صَبَر الْأَيَّام دَه وَلَا الْأَحْلَام

مَش بِس أَنَا فَرْحان أَنَا طاير طَيرَان

قُرْبِك بيحسسني إنِّي شَجِيع الشُّجْعَان

وَأَنَا دَه اللَّيّ مكفيني إِنَّك راجلي فِي عَيْنِي

وَإِنّي فِي عَيْنِكَ مِلْكِه لِلْجَنَّة معليني

ونشر إيساف مؤخرا بوستر الكليب وعلق عليه: «كليب أغنية دويتو جديدة، إحساس الروح، عودة للرومانسية مع الصوت الجميل آية خفاجة، الأسبوع ده إن شاء الله على قناة مزيكا، كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد أنيس، توزيع أحمد أمين، وإخراج مارك سمير، مدير تصوير عمر رشدي».

إيساف يهدي أغنية سيرة حلوة لروح سمير غانم

يذكر أن إيساف، أهدى أغنية لروح الفنان الراحل سمير غانم بعنوان «سيرة حلوة» وكان يقول مطلعها: «اللي سايب سيرة حلوة لما يمشي الناس تشكر.. اللي سايب سيرة حلوة في القلوب بيسيب علامة».