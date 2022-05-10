أصالة: ألبومي الجديد يتضمن أغنيتين باللبناني.. «بحس روحي سعودية»

قالت الفنانة أصالة نصري، إنها ما زالت تواصل العمل على أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، المقرر طرحه بشكل متتالي خلال الفترة المقبلة.

أصالة: بحس روحي سعودية

أوضحت أصالة، في لقاء على هامش حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية، أن ألبومها الجديد سيتضمن عدد كبير من الأغنيات المصرية، بالإضافة إلى أغنيتين لبنانيتين، خاصة أنها طرحت مؤخرا ألبوم خليجي بعنوان «لا تشكو الناس» الذى تضمن أربعة أغنيات خليجية طرحتها في ميني ألبوم مع بداية العام.

كما أعربت أصالة، عن حبها وتقديرها للسعوديين وللهجة الخليجية، قائلة «بحس أني مختلفة عن أخواتي، بحس روحي سعودية، وعندي اندماج مع الشعب السعودي».

أصالة: عندي اندماج مع الشعب السعودي

من المقرر أن تتعاون أصالة في ألبومها الجديد مع الملحن محمود الخيامي والملحن عمرو الشاذلي والموزع طارق عبد الجابر والموزع عمرو الخضري.

كانت أصالة، شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، بعد ظهورها ببطن منتفخ، خرجت إثرها أخبار بحملها من زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وهو ما رفضت أصالة التأكيد عليه أو نفيه، لكنها علقت فقط مؤخرا على أخبار انفصالها، بنشر صور جديدة مع زوجها.

أصالة ترفض الحديث عن حقيقة حملها من زوجها

وقدمت أصالة أغنية «شكرا» ضمن فعاليات برنامج الدوم، التي شاركت فيه كـ عضو لجنة تحكيم في المرحلة النهائية من البرنامج، ونالت إعجاب الجمهور، وهي من كلمات عمرو تيام، وألحان مصطفى العسال وتوزيع توما.