بدء العمل على فيلم «عبدلينيو» للمخرج هشام عيوش

بدأ العمل منذ أيام على الفيلم الكوميدي الروائي «عبدلينيو»، بطولة النجم الفلسطيني علي سليمان، وإخراج هشام عيوش.

وتدور قصة الفيلم حول الشاب عبدلينيو، الحالم الجميل الذي يعيش في مدينة صغيرة في المغرب، والمفتن بحب البرازيل لدرجة أنه يتحدث البرتغالية بطلاقة، يرقص السامبا ومغرم لدرجة الجنون ببطلة مسلسلات تيلينوفيلا، وتنقلب حياة عبدلينيو رأسا على عقب عند وصول داعية تليفزيوني إلى بلدته.

عبدلينيو يناقش أمور مثيرة للجدل

ويعتبر فيلم عبدلينيو الذي يناقش مواضيع حساسة ومثيرة للجدل بشكل درامي، والممزوج بالكوميديا والرومانسية، الإضافة المثالية لشركة فرونت رو التي تواصل توسيع وتعزيز قائمة إنتاجاتها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة جانلوكا شقرا في بيان: «فخورون بالانضمام إلى هذا الفريق، هشام لديه موهبة فطرية في رواية القصص، بالإضافة إلى فهمه العميق لواقع الشرق الأوسط والإمكانيات الهائلة التي تكمن فيه».

عبدلينيو يناقش تأثير التعصب على إمكانيات الناس وأحلامهم

وأضاف شقرا: «عبدلينيو هو فيلم مميز جداً، إذ أنه يتحدث عن تأثير التعصب على إمكانيات الناس وأحلامهم، ويؤكد أهمية الأمل والتفكير الإيجابي بالنسبة للشباب في المجتمعات الأقل حظا، وبخاصة في الشرق الأوسط».

وكان عبدلينيو واحدا من أكثر الأعمال صخبا في سوق البحر الأحمر للمشاريع خلال نهاية العام الماضي، ويعتبر فيلم عيوش الرابع والمعروف بأعمال كبيرة من ضمنها الفيلم الدرامي الشهير حمى الذي تم إصداره عام 2013.

الفيلم حاليا في مرحلة ما بعد الإنتاج، ومن المقرر الانتهاء منه في نهاية العام الجاري، وتعمل شركة باريزيان آوتفت إربن سيلز على المبيعات الدولية.