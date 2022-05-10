أخطاء يقع بها أصحاب شهادات الادخار.. «خد بالك وأنت بتستثمر فلوسك»

على مدار الشهور القليلة الماضية، كانت شهادات الادخار هي الطريقة الأكثر أمانا في توفير الأموال التي لجأ إليها الكثير من المواطنين، خصوصا بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة عليها لـ18%، ما جعل العديد من المواطنين يتهافتون على كسر الشهادات القديمة الخاصة بهم لشراء تلك التي طرحتها البنوك بحسب البنك المركزي.

وهناك العديد من الأخطاء التي يقع بها أصحاب الشهادات والتي تجعلهم يخسرون أموالهم أو جزء من تلك الأموال، وتوضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير بعض الأخطاء التي يقع بها أصحاب شهادات الادخار والتي تعرضهم لخسارة جزء من أموالهم، وفق حديث خدمة عملاء أحد البنوك، وهي:

أخطاء يقع بها أصحاب شهادات الادخار

عدم المقارنة

يلجأ العديد من الراغبين في توفير أموالهم إلى شراء شهادات الادخار باعتبارها الطريقة الأمثل في الحفاظ على الأموال والحصول على فوائد، وتختلف شهادات الادخار من بنك لآخر على حسب الفوائد الخاصة بتلك الشهادة، وعلى الراغبين في الشراء معرفة تفاصيل جميع الشهادات الموجوده في حميع البنوك، لمعرفة الأفضل في العائد، وشراءها.

كسر شهادة الادخار قبل موعدها

عند شراء شهادة الادخار، تحدد مدة زمنية لتلك الشهادة، سواء كانت عام واحد أو أكثر من عام، وعندما يقوم العميل بكسر تلك الشهادة قبل موعدها، قد يتعرض لخسارة جزء من أمواله، مثل ما حدث مع بعض الأشخاص عند طرح شهادة الـ18%.

شراء شهادات الادخار ذات مدة طويلة

قد يتعرض أصحاب شهادات الادخار إلى ظروف خاصة تجعلهم يرغبون في سحب مبلغ الادخار أو الشهادة الخاص بهم قبل انتهاء الموعد، وإذا كانت الشهادة ذات مدة طويلة تتخطى السنوات قد يضطر العميل إلى كسر تلك الشهادة قبل موعدها، الأمر الذي يعرضه لخسارة جزء من أمواله.