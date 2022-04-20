581 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات ادخار الـ18% في بنكي القاهرة ومصر خلال شهر

ارتفعت الحصيلة الإجمالية من بيع شهادات الادخار ذات العائد المرتقع 18%، التي طرحها بنكي «الأهلي المصري وبنك مصر» في مارس الماضي، لتبلغ 581 مليار جنيه في فترة لا تتجاوز الشهر، منذ إعلان البنكين طرح الشهادة الجديدة، وقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برفع أسعار الفائدة في يوم 21 مارس الماضي.

طرح الشهادات بعد قرار المركزي رفع الفائدة 1%

جاء طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتقع 18%، بعد قرار البنك المركزي، رفع سعر الفائدة 1% في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في شهر مارس 2022.

184 مليار جنيه حصيلة بنك مصر

أعلن محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حصيلة بيع شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، ارتفعت لتبلغ 180 مليار جنيه منذ طرحها للبيع في صباح يوم الثلاثاء 22 مارس الماضي، متوقعاً ارتفاع الحصيلة إلى أكثر من 200 مليار جنيه قبل نهاية الشهر الحالي.

397 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي

فيما قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة شهادة الادخار ذات العائد المرتفع 18% ارتفعت إلى 397 مليار جنيه بجميع فروع البنك الأهلي على مستوى الجمهورية، متوقعاً في تصريحات لـ«الوطن» ارتفاع الحصيلة لأكثر من 400 مليار جنيه قبل نهاية شهر أبريل الحالي.

الشهادة تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر

تصدر شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، وإمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، فيما يمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء «تاريخ الإصدار».

ويبلغ متوسط أسعار الفائدة حالياً نحو 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالي إلى جانب سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75% بدلاً من 8.75%.