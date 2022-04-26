قرض بصورة البطاقة من بنك التعمير والإسكان بضمان شهادات الادخار

أعلن بنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الإسكان، عن قرض مالي بضمان الشهادات الادخارية الخاصة بعملاء البنك، وبأقل فائدة تنافسية.

وذكر البنك، في بيان، على موقعه الرسمي، أنه يمكن لعميل بنك التعمير والإسكان، الاقتراض بضمان الشهادات الادخارية الخاصة به بأقل عائد، مضيفًا أنه يمكن لراغبي الحصول على القرض المالي، أن يصل إلى 90٪ من القيمة الأسمية للشهادة بإجراءات ميسرة.

قرض بضمان الشهادات الادخارية

وأوضح البنك، أن يتوجه العميل إلى أحد فروع البنك القريبة منه، ويقوم بتقديم طلب الاقتراض، وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، وبإملاء الطلب يتم إيداع القرض المالي خلال 3 أيام عمل.

وأضاف أنه يمكن للعميل تقديم طلب الحصول على قرض مالي بضمان شهادات الادخار، من خلال الموقع الالكتروني، ويتم استكمال البيانات الأخرى من خلال التوجه إلى الفرع.

سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري

يذكر أن البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% خلال الأسابيع الماضية، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وتابع البنك، أنه حرصا على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.

من ناحيتها، أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات النمو للاقتصاد المصري.