«بنك مصر»: 30 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الادخار بعائد 18% حتى الآن

كشف محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ارتفاع حصيلة بيع شهادات الادخار ذات العائد 18% في جميع فروع بنك مصر بالمحافظات إلى 30 مليار جنيه حتى عصر اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري.

توقعات بوصول حصيلة بيع شهادات الادخار إلى 40 مليار جنيه

وتوقع الأتربي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وصول حصيلة بيع الشهادات حتى نهاية الأسبوع الجاري إلى 40 مليار جنيه؛ نظرا لشدة الإقبال من جانب العملاء والمواطنين لاقتناء الشهادة الجديدة التي تصل مدة استحقاقها إلى عامين.

وأضاف أن بنكي مصر والأهلي، أعلنا مساء الإثنين الماضي، طرح أوعية ومنتجات ادخارية جديدة بمعدلات عائد مرتفعة بلغت نحو 18% ولا تزيد مدة استحقاقها عن السنة، وتبدأ بفئات الـ 1000 جنيه ومضاعفاتها، وبدأت في طرحها للبيع للجمهور والعملاء بداية من صباح أمس الثلاثاء 22 مارس الجاري.

وكان يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نصيب البنك الأهلي المصري من بيع شهادات الادخار ذات العائد 18% سجلت أمس نحو 37 مليار جنيه وسط إقبال وتهافت من العملاء والمواطنين منقطع النظير.

رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض

وكان البنك المركزي المصري أعلن في جلسة استثنائية صباح الاثنين الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض والخصم إلى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالي إلى جانب رفع معدل العائد على سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75% بدلاً من 8.75% قبل قرار البنك المركزي المصري الذي أرجع تلك الخطوة في بيان صحفي إلى محاولات السياسية النقدية إلى كبح جماح التضخم المرتفع بعد أن سجل في شهر فبراير 2022 نحو 10%.