طبيب نفسي: المزاح والسخرية من الحرب في أوكرانيا سوء فهم وأدب

على الرغم من انتشار مشاهد ثقيلة مليئة بالعنف والخوف من الحرب الروسية الأوكرانية، عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي خلقت حالة من التعاطف والحزن على مستوى العالم، لكن هناك من استقبل تلك الأخبار بتعليقات كوميدية عبر «السوشيال ميديا»، بشأن انتظار قدوم الأوكرانيات النازحات للزواج منهن، أو زيادة عدد الراقصات الأوكرانيات، فضلا عن اعتبار مشاهد الحرب الحقيقية في أوكرانيا وسيلة لتطوير الألعاب الإلكترونية، التي تدور حول الحروب في مفارقة غريبة وحزينة.

المزاح من أحداث أوكرانيا سببه غياب الفهم لطبيعة الحرب

«سوء استخدام للسوشيال ميديا، وسوء فهم لطبيعة الحروب و سوء أدب مع المآسي التي تنتج عنها» كلمات الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي بشأن السخرية والمزاح التي انتشرت بشأن الاجتياح الروسي لأوكرانيا، فالحرب دوما نتائجها وخيمة على الجميع، سواء دول مجاورة لتلك الحرب أو حتى الاقتصاد العالمي الذي يتأثر بالطبع بالحرب: «للأسف الحرب لا تستوجب منا إلا الحزن وليس الضحك أبدا، تلك المشاهد لأشخاص فقدوا أطرافهم، أو ذويهم، أو منشآت دٌمرت، أو نازحين يبحثون عن وسيلة للنجاة كل تلك المشاهد عدم التعاطف، يعد أمرا متناقضا للطبيعة الإنسانية وللمشاعر البشرية العادية».

وحلل استشاري الطب النفسي، سلوك من يستخدمون الكوميديا والسخرية في التعليق على الحرب في أوكرانيا، باعتبارهم أشخاص يعيشون في قوقعة داخلية خاصة بهم، وأن هذا النهج ممتد إلى كافة جوانب حياتهم الأخرى، فهم لا يتفاعلون مع أحداث المجتمع أو لديهم القدرة على التكيف مع ما يحدث من تغييرات، أو يهتمون حتى بمواكبتها: «للأسف هؤلاء الأشخاص لا يعرفون أن أي حرب تتسبب في خسائر قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو شح في المواد الغذائية».

عدم التعاطف مع حرب أوكرانيا سببه تصريحات أوروبا العنصرية

واعتبر «جمال»، أن الأشخاص الذين فقدوا ذويهم خصوصا في الأحداث الإرهابية في مصر، هم أكثر من سيتأثر بمشاهد الحرب الأوكرانية بالإضافة إلى من عاصر حروب من الأجيال الكبيرة: «البعض أخذ سلوك عدم التعاطف بعد بدء الحرب الأوكرانية بسبب التصريحات التي انطلقت من بعض المسئولين الأوروبيين، بشأن أن ما تشهده أوكرانيا لا يشبه ما يحدث في أفغانستان أو العراق، وهذا شئ قد نتفهمه لأنها تصريحات عنصرية تثير الكره بين البشر، ولكن ما لا نتفهمه هو عدم غياب شعور التعاطف بين البشر».