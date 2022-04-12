غادة عادل تتردد على طبيب نفسي في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 11

حالة من التوتر والقلق الشديدين ما تزال تعيش بها «شيرين» التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، بسبب شعورها بالذنب تجاه «ديدي هانم»، بسبب صدام الأخيرة في حادث السيارة ما أدى إلى فقدانها بصرها ومعاناتها.

ملخص مسلسل أحلام سعيدة

وتناقلت الأحداث إلى ذهاب «شيرين» إلى الطبيبة النفسية الخاصة بها، لطلب المساعدة منها في إخبار «ديدي» بالحقيقة، ومن ثم بدأت في الاستعداد للقيام بالأمر، لكنها ما تزال تخشى من مواجهاتها.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة

ويذاع مسلسل أحلام سعيدة حصريًا على شاشة « ON E»، وذلك 3 مرات لسهولة المتابعة سواء في الصباح أو المساء، وذلك في الأوقات التالية:

- العرض الأول في تمام الساعة 8:25 مساء.

- الإعادة الأولى الساعة 5:30 صباحا.

- يعاد عرض الحلقة ثانيًا في تمام الساعة 10:50 صباحا.

ويمكن مشاهدته عبر منصة «watchit».