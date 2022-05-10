روجينا عن مشاركتها في مسلسل سكة سفر: «لازم نطبطب على بعض»

أعربت الفنانة روجينا عن سعادتها بالظهور ضيفة شرف في المسلسل السعودي «سكة سفر»، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي في المملكة العربية السعودية، والتي شاركت روجينا فيه رفقة عدد من الأبطال الشباب.

روجينا ضيفة شرف في المسلسل السعودية سكة سفر

وقالت روجينا لـ«الوطن» عن مشاركتها في العمل، «حينما عرض علي المشاركة كضيفة شرف في العمل وافقت على الفور ولم أتردد مطلقا، فلابد مننا أن ندعم المواهب الشابة والجديدة في عالمنا العربي».

وأضافت: «هؤلاء الأبطال الثلاث محور أحداث المسلسل يبدأون مسيرتهم الفنية، وأنا حين كنت في مثل سنهم كنت أريد من أي نجم مشاركتي في أعمالي ودعمي، ولا بد أن نطبطب على بعضنا البعض ونساعد بعض حتى نقدم فن جيد يخطف أنظار المشاهدين».

روجينا: مسلسل ستهم في رمضان 2023

وكانت روجينا قد شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني بمسلسل انحراف، من تأليف الكاتب مصطفى شهيب وإخراج رؤوف عبد العزيز، وشاركها في بطولته كلا من أحمد صفوت وويزو وسميحة ايوب ولوسي وعبد العزيز مخيون ورانيا محمود ياسين وعدد كبير من النجوم الشباب.

وكان المسلسل يدور حول الطبيبة النفسية حور التي تقوم بقتل كل الظالمين لمرضاها، والذين تسببوا من وجهة نظرها في إفساد المجتمع وانهيار الحالة النفسية لمرضاها.

وكانت روجينا قد أعلنت مؤخرا خلال تأديتها للعمرة، عن مسلسلها الجديد المقرر إطلاقه في السباق الرمضاني لعام 2023، بعنوان «ستهم»، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز.