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روجينا تكشف عن مسلسلها الجديد من أمام الكعبة: «يا رب نجح ستهم»

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أحمد عبد الرحمن
08:33 م | الأربعاء 04 مايو 2022
روجينا

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورة وهي أمام الكعبة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد إعلانها عن مسلسلها الجديد «ستهم» عقب نجاحها في دراما رمضان 2022.

وكتبت روجينا: «وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ، ما بالك بقى لما تبدأ عملك ده وتجدد نيتك فيه وأنت في بيت ربنا بتدعيه يوفقك ويرشدك الطريق الصحيح وتستمد منه البركة وتسأله النجاح اللي ادهولك في مسلسل انحراف».

وأضافت: «ربنا سبحانه وتعالى قال في حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي، وأنا يا رب أظن بك النجاح في مسلسلي الجاي ستهم، دعواتكم بقى الحمد والشكر لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه».

أحداث مسلسل انحراف

يذكر أن روجينا شاركت في رمضان دراما 2022، من خلال مسلسل «انحراف»، عن أحداث حقيقية، تدور في دراما تشويقية مليئة بالغموض، حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية؛ فيصطدمون بطبيبة نفسية وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

وشارك في بطولة مسلسل انحراف؛ أحمد صفوت، لوسي، أحمد فؤاد سليم، سميحة أيوب، محمد لطفي، محمد الكيلاني، رانيا محود ياسين، سماء إبراهيم، دينا محسن«ويزو»، نادر كمال، محمد عادل، ومن تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

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