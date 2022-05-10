أشرف زكي ومحمد لطفي ولقاء سويدان أول الحاضرين لعزاء والد محسن منصور

بدأ عزاء والد الفنان محسن منصور بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على الحضور منهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ولقاء سويدان، ومنير مكرم، وطارق علام، ومحمد لطفي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وعزوز عادل، ومحمد علي رزق، ومحمد عبد الحافظ وحسام داغر.

وفاة والد محسن منصور

ورحل عن عالمنا، والد الفنان محسن منصور أمس الاثنين، وذلك بعد وعكة صحية شديدة تعرض لها مؤخرًا، وأعلن عن الوفاة محسن منصور عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، قائلا: «توفي إلى رحمة الله والدي اليوم وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة».

أعمال محسن منصور في رمضان الماضي

وشارك محسن منصور في عدد من المسلسلات بالسباق الرمضاني الماضي، ومن بينها مسلسل المشوار مع محمد رمضان ودينا الشربيني ومسلسل بيت الشدة مع وفاء عامر وأحمد وفيق، ومسلسل القاتل الذي أحبني مع هاني رمزي.