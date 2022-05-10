أنغام تطرح أغنيتها الجديدة «لوحة باهتة» على يوتيوب

طرحت منذ قليل النجمة أنغام أغنيتها الجديدة «لوحة باهتة» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وذلك بعدما أعلنت عنها منذ فترة قريبة وتحمس الجمهور بشكل كبير لسماعها وبالفعل كانوا في انتظار طرحها.

وبمجرد طرح الفنانة أنغام لأغنيتها الجديدة لوحة باهتة تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وشاركوها مع بعضهم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تتعاون مع فريق عمل مميز فى هذه الأغنية .

أنغام تطرح أغنيتها الجديدة

أغنية لوحة باهتة تعاونت فيها أنغام مع الشاعر نادر عبد الله والملحن تامر عاشور وهى من توزيع طارق مدكور، كما تعاونت فيها مع المخرج عادل جمال والذي أخرج أعمالها مؤخرا .

وكانت أنغام شوقت جمهورها منذ فترة بمقطع قصير من الأغنية عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» وعلقت عليها قريبا وبالفعل تحمس الجمهور لها وظهر هذا في التعليقات.

يذكر أن الفنانة أنغام كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022 بغنائها للنشيد الوطني في إحدى حلقات مسلسل الاختيار الجزء الثالث وبعدها شاركت جمهورها بمنشور عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: «شكرًا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام.. لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أُغني لن يكون لي اختيار أفضل وأكرم.. شكرًا جزيلًا ورحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته».

مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي وصبرى فواز وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف هانى سرحان واخراج بيتر ميمي.