جمعية رجال الأعمال: نشكر الرئيس على تدخله لتسهيل استيراد المواد الخام

تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخله بشكل مباشر واستجابته الفورية لطلبات مجتمع الأعمال حول الاعتمادات المستندية بعد استثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من قرارات البنك المركزي المصري حول الاستيراد من الخارج.

ووجه المهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال في بيان صحفي، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لاستجابته الفورية لطلبات جمعية رجال الأعمال ومجتمع الأعمال في مصر بعد قراره اليوم باعادة العمل بمستندات التحصيل للخامات ومستلزمات الانتاج.

وقال عيسى إنه «باسم أعضاء مجلس الادارة وكل مجتمع الأعمال من الصناعيين والزراعيين وكافة القطاعات الاقتصادية نتقدم بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي ما اتخذه من قرارات جريئة كانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد طالبت بها في اجتماعاتها مع المجموعة الاقتصادية.

حوار مفتوح بين الدولة والقطاع الخاص

وأكد «عيسى» أن الحوار المفتوح بين الدولة والقطاع الخاص يعزز من قدراتنا علي مواجهة التحديات والازمات وبالأخص في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم.

وأوضح، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء كان قد عقد العديد من المباحثات واستطلع آراء مع مجتمع الأعمال وكذلك ما قام به وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، مشيرًا إلى ضرورة استمرار هذا الحوار الجاد والفعال من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة خاصة فيما يتعلق بالتصدي للازمات وتيسير حركة التجارة وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

مساعدة رجال الأعمال في خطط التنمية

وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين، إيمانا منها بدورها الوطني، فإنها تضع كافة الإمكانيات والخبرات لمساعدة الدولة في تنفيذ خططتها التنموية والاقتصادية وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال لقائه بالمجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.