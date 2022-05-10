كلمات أغنية أنغام الجديدة «لوحة باهتة»

طرحت الفنانة أنغام منذ قليل أغنيتها الجديدة «لوحة باهتة» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» فى أولى أعمالها عقب شهر رمضان الكريم.

الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان الفنان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور ويقول مطلعها

أغنية لوحة باهتة

عارف احنا طول فراقنا زي ايه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرا فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع ان العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش

ليه وافقنا وسيبنا بعض ازاي كمان

واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش

عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان

بس من اللي بينا كنا مانتحرمش

أنغام كانت قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في المملكة العربية السعودية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات وحقق الحفل نجاحا كبيرا في المملكة.

أنغام تشدو في المملكة العربية السعودية

كانت الفنانة أنغام والشاعر الغنائي نادر عبد الله قد دخلا في وصلة مدح متبادلة بينهما عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر قبل أيام من طرح أغنية لوحة باهتة، ونشر نادر، تغريدة قال فيها: «بعدد الملايين اللي بتحبك بشكرك على متعة وطعم الشغل معاكي يا نغومة ولسه الفن الراقي بخير على حسك يا صوت مصر»، وردت أنغام على نادر: «شكرا لله على حسن حظي أني موجودة في زمن فيه شاعر اسمه نادر عبد الله».

أنغام كانت قد شاركت مؤخرا في تقديم النشيد الوطني المصري في نهاية عرض مسلسل الاختيار 3 الذى عرض بعنوان القرار