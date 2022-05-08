نجاة 3 أشخاص من الموت في حادث سير بمطروح: سيارة اصطدمت بمحل «صور»

نجا ثلاثة أشخاص من الموت، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بإشارة شارع علم الروم وسط مدينة مرسى مطروح، بسبب السرعة العالية لإحدى السيارات التي اصطدمت بأخرى، ووصلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وإخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

حادث تصادم سيارتين في مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الأحد، 3 مصابين في حادث تصادم سيارتين، وتبين بتوقيع الكشف الطبي عليهم وجود إصابات متفرقة ما بين جروح وسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج واشتباه كسر بالعظام، وجار استكمال الفحوصات الطبية من أشعة وتحاليل.

خسائر حادث التصادم في مرسى مطروح

وتسبب حادث تصادم مرسى مطروح في تحطم سيارتين ملاكي، وخروج إحداهما عن مسار الطريق واصطدامها بأحد المحلات التجارية.

الكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة المرور إلى موقع الحادث، وجار الفحص والتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير مفصل للنيابة من خلال مهندس المرور، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.