مصرع فتاة في حادث سير أعلى محور صفط اللبن

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى محور صفط اللبن، نتج عنه مصرع فتاة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، للتأكد من صحتها مدعومة بسيارة إسعاف لنقل الجثة للمشرحة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، كما تبين تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية يستقلها شاب وخطيبته.

اصطدام مفاجئ وراء مصرع الفتاة

كما تبين مصرع خطيبة الشاب قائد الدراجة البخارية، وتبلغ من العمر 20 سنة إثر الحادث، وبعمل التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن السيارة الملاكي كان يقودها صاحب مقهى يبلغ من العمر 43 سنة، وحال القيادة اصطدم فجأة بالدراجة النارية، ما أدى لمصرع الفتاة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ونقل جثة الفتاة للمشرحة لتشريحها وتسليم جثتها لذويها.

واقعة أخرى مشابهة

مصرع شخص على محور صلاح سالم، اليوم الأحد، بحادث سير مروري، «انقلاب سيارة».

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري على محور صلاح سالم، وهو ما أسفر عن مصرع شخص «السائق» وتم نقله للمشرحة لتشريحه وتسليم جثته لذويه.

انتقلت قوة أمنية لمكان وقوع الحادث مدعومة بسيارة إسعاف لنقل الجثة للمشرحة، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

اختلال عجلة القيادة كان وراء وقوع الحادث

وأجرت النيابة العامة معاينة لمكان الحادث، حيث تبين أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، وهو ما أسفر عن انقلابها ومصرع سائقها في الحال.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.