مصرع شخص في حادث سير بسبب زفة عروسين بالعياط.. «الفرح بقى ميتم»

لقي شخص مصرعه في حادث سير خلال زفة عروسين بمركز العياط بمحافظة الجيزة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة مركز العياط بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شخص إثر حادث سير خلال زفة عروسين بمركز العياط، وانتقلت الأجهزة الأمنية بشكل مباشر لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشخص وبه إصابات ظاهرية إثر الحادث.

المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة فور وقوع الحادث

وبعمل التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تبين أن المتوفى لقى مصرعه إثر حادث سير خلال زفة عروسين في مركز العياط وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة عقب وقوع الحادث.

وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف غموض الواقعة وملابساتها وصرحت بدفن جثة المتوفى.

وفي واقعة مشابهة، تلقى قسم شرطة العياط بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع قائد سيارة ملاكي بسبب انقلاب السيارة على طريق العياط وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها.

انقلاب السيارة فجأة أدى لمصرع المتوفى

وبالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ ووجود جثة المتوفى داخل السيارة وبعمل التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وسؤال شهود العيان تبين أن حال قيادة المتوفى على طريق العياط انقلبت به السيارة فجأة ما أدى لمصرعه على الفور بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة.