السيسي: «السلع عندنا متوفرة.. وفي أوروبا بيقولولهم اشتروا على قدكم»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري العمل على توفير كافة المواد الخام والمستلزمات اللازمة للصناعة، حتى لا تتوقف خلال الأزمة الاقتصادية الحالية، كون هناك ملايين من البشر في مصر يعملون في الصناعة، «إحنا قولنا فيه أزمة كبيرة وتداعياتها حادة للغاية، لكن حاجتنا موجودة وبكثرة، وده توجه من الدولة من 3 أو 4 سنوات، أن يكون عندنا احتياطي استراتيجي كبير يكفي 6 شهور من السلع والمنتجات».

السيسي: استطاعنا الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مصر استطاعت بفضل الله، الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع، «جبنا الحاجات دي قبل ما الأسعار ترتفع، للأسف فيه دول كبيرة في أوروبا، بيقولوا للمواطنين اشتروا وخدوا زجاجة زيت واحدة، كيس دقيق واحد، يعني معناها خد على قدك، إحنا مقولناش كده، مفيش عندنا حاجة من دي هتحصل إن شاء الله».