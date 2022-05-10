السيسي: الأزمة الاقتصادية الحالية غير مسبوقة.. وتداعياتها حادة على الجميع

أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال الإعلامية عزة مصطفى، عن الأزمة الاقتصادية العالمية بالتزامن مع الحرب الأوكرانية الروسية، إذ قال الرئيس: «السؤال ده مهم جدا، عاوز أقول للشعب المصري كله، الأزمة دي غير مسبوقة على الجميع، ولها تداعيات حادة على العالم أجمع، وإحنا جزء من العالم، الدولة والحكومة بيتدخلوا بشكل مسؤول على أمل أن يستعيد الاقتصاد عافيته، بس الأزمة كبيرة جدا، وتداعياتها مش على مصر بس».

السيسي: بنحاول نقلل تأثير الأزمة الاقتصادية علينا

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن تأثيرات وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على عشرات ومئات الدول، «يعني أزمة كبيرة جدًا، إحنا بنحاول نقلل المعاناة دي، بحيث الشعب المصري يجد طلباته، والنهاردة كان فيه مؤتمر جمعني بالبنك المركزي والمالية والتجارة والصناعة اللي هما المجموعة الاقتصادية للحديث عن الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار».