السيسي لـ«المصريين»: «اتحملوا معانا عشان خاطر مصر»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم عمل إجراءات حماية مجتمعية، يتم استهداف فيها الطبقات الأكثر احتياجًا، موجهًا حديثه للإعلامية عزة مصطفى: « بنقول في الإجراءات دي طالما الأستاذة عزة تقدر تشتري وتجيب، يبقى خلاص تمام، بس اللي ميقدرش يجيب أحنا مش هنسيبة طبعًا، ودي مسؤولية قدام ربنا، عاوز أطمئنكم وأقول لكم أحنا بخير أوي».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى: « نحمد الله رب العالمين، عندنا احتياجاتنا مش يوم ولا أثنين ولا شهر ، لا أكتر، الحاجة موجودة وحريصين تبقى الحاجة موجودة، بنحاول يكون السعر بتاعها ميكنش كبير على عاتق الناس، تحملوا معانا عشان خاطرها هي ، عشان خاطر مصر، مش عشان خاطري أنا، عشان خاطرها هي، مصر اللي حميانا وعايشين على خيرها، و حرصنا وهنحرص أن تكون السلع موجودة لحد أخر السنة ».