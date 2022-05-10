السيسي: إطلاق حوار مجتمعي عن «الأحوال الشخصية» بمشاركة قضاة أجلاء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها حديثه للمستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة سابقًا: «خلال اليومين الجايين محتاجين حضرتك، ومجموعة من المتخصصين اللي بيعملوا في الأحوال الشخصية أو عملوا فيها لمدة طويلة جدًا، سواء كانوا حاليا موجودين على المنصة أو لأ؛ لأن القاضي اللي بيفصل في المشاكل الأسرية دي عنده توازن موضوعي للقضية، وهو الأقدر على تحديد عناصر الحوار المجتمعي اللي ممكن نطلقه في هذا الأمر».

السيسي: لازم نبقى مجتمع متوازن في خصومته

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»: «من فضلك يا سيادة المستشار تبقى موجود معانا، ومعاك قائمة أنت اللي تعملها وأحملك المسؤولية أمام الله، تجيب قائمة بأسماء قضاة أجلاء موجودين في الخدمة أو مش في الخدمة، لديهم خبرات هائلة في هذا المجال تعكس رؤية لواقع عاشوه، مقصدش هما عاشوه يعني كان فيه عندهم تفكك أسري أو مشاكل طلاق، أقصد أنهم نظروا في عشرات القضايا يوميًا تخص الأسرة والطلاق والتفكك الأسري عشان نبقى مجتمع متوازن في خصومته».