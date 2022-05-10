السيسي: لدينا مخزون استراتيجي من السلع يكفي لشهور قادمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تتخذ إجراءات توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، كما أن مصر لديها مخزونها الاستراتيجي من السلع لشهور قادمة وبكثرة، موضحًا أن الدولة حريصة على توفير المواد الخام للمصنعين وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين، كما أنه كلف الحكومة بتوفير كل مستلزمات الصناعة والإنتاج.

توريد 180 ألف طن قمح يوميا

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن الاحتياجات في مصر متواجدة، «عندنا صوامع قمح، وبيتورد لنا يوميا 180 ألف طن قمح من التجار والموردين، وإحنا لسه في بداية الموسم، حاجتنا موجودة، بس بنحاول نعمل إجراءات حماية مجتمعية».