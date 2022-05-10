السيسي: الخلاف بين الرجل والمرأة قبل الزواج أفضل من حدوث مشكلة يتحملها الأطفال

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب صياغة قوانين تكون حائط صد أمام تفكك الأسر، ويجب أن يكون عقد الزواج ملما بكل التفاصيل، وهذا أمر ليس مخالفا للشرع، «طالما مش عاوز أخرب وأضيع، وعشان مندخلش القضاة في تفاصيل كتير، وطالما تم الاتفاق على العقد يبقى نلتزم به، ويمكن خلال الاتفاق على العقد يحصل خلاف، هي تطلب حاجة وهو يطلب حاجة، طب وماله، الاختلاف قبل الزواج أفضل من بعد الزواج لأنه هيوفر اختلاف يتحمله الأطفال».

السيسي: نسعى لنشر الود والإخاء بين الأسر

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه ليس متحيزا لطرف على حساب الآخر، كما يمكن أن يعتقد البعض، «لا والله إحنا عاوزين قانون محايد ومتوازن، إحنا مش هدفنا استهداف حد، ولا بنستهدف الضرر والأذى ولا الخراب، إحنا بنستهدف الود أو المحبة أو الإخاء بين الأسر».