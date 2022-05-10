الفنانة رحمة أحمد وزوجها يتصدران الترند بعد شائعات انفصالهما.. فما القصة؟

تصدرت الفنانة رحمة أحمد وزوجها أحمد منصور ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها، أمس، في إحدى حلقات برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، وإجراء زوجها لمداخلة هاتفية.

ويرجع اهتمام الجمهور بالفنانة رحمة أحمد وزوجها، بسبب انتشار شائعة انفصالهما، وذلك عبر منصات التواصل، بمجرد ظهورها من خلال مسلسل الكبير أوي 6 في السباق الرمضاني.

زوج الفنانة رحمة أحمد في مداخلة هاتفية

خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها أحمد منصور قال إن ظهور رحمة في مسلسل الكبير أوي 6 حقق نجاحا كبيرا، خاصة حلقة الأطقم الخاصة بليلة العرس، وهذا الأمر جعله يتفاعل مع الأمر، ويكتب لها منشورا عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك».

وتضمن المنشور: «رجعت لقيت مراتي سيرتها على كل لسان»، مضيفا أن هذا المنشور فهمه الجمهور بشكل خاطئ، وأشاع البعض خبر انفصالي عن رحمة أحمد وهذا الأمر ضايقه بشدة وعاشوا فترة متوترة بسببه.

وخلال الحلقة تحدث منصور أيضا عن أنه قبل عرض دور مربوحة على رحمة كانوا يستعدون للسفر، وأنهما كانا ينتظران مولودهما الجديد، ولكن عندما عرض عليها الدور كانت قلقة للغاية، ولكن أخبرتها أن الفرصة تأتي فى العمر مرة واحدة فلابد وأن تستغلها.

وبالفعل وافقت رحمة أحمد على أداء شخصية مربوحة، وحققت نجاحا كبيرا، وأحبها الجمهور.

مسلسل الكبير أوي 6

يذكر أن مسلسل الكبير أوى الجزء السادس شارك فيه أحمد مكي وبيومي فؤاد وليلي عز العرب وهشام إسماعيل ومحمد سلام، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى رحمة أحمد التي شاركت بدلا من الفنانة دنيا سمير غانم، والعمل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.